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Раскрыта частая ошибка россиян при подаче документов на шенген

Российские граждане часто предоставляют недостоверные данные при подаче документов на получение шенгенской визы. Наиболее распространенную ошибку сограждан Ассоциации туроператоров России (АТОР) в консульствах разных европейских стран в РФ.

Названа частая ошибка россиян при подаче документов на шенген
© РИА Новости

В итальянском Генконсульстве в Москве обратили внимание на подачу россиянами фальсифицированных документов. Подобное происходит с заявителями, которые обращаются за помощью в неаккредитованные фирмы, объяснили там. Именно по этой причине страна чаще всего отказывает в шенгене.

В итальянском диппредставительстве также уточнили, что решение по визе с большей вероятностью будет положительным, если заявитель сразу предоставит правдивую информацию.

Помехой для получения шенгена может стать и образец заграничного паспорта. По данным АТОР, на сегодняшний день пятилетние паспорта без биометрии не принимают лишь консульства Болгарии и Мальты.

«Пятилетние российские паспорта без биометрии не принимаются уже несколько лет, в связи с изменениями в болгарском законодательстве в отношении паспортов без биометрии, выданных в любой стране мира», — заключили в болгарской дипмиссии.

Ранее стало известно, что летом 2023 года начнет действовать соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Ираном. Таким образом, россиянам станет доступен безвиз в еще одно мусульманское государство.

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