Россиянам раскрыли пользу блогеров

«Что могут сделать блогеры и что мы делаем? Конечно, поддерживаем проекты, сборы на кохлеарные имплантаты, например. На то, что помогает глухим услышать других людей», — высказалась Ситник о важности блоггинга. Помимо того, россиянка подчеркнула, что блогеры призывают общество принимать людей с особенностями здоровья, инициировать общение с ними, а также могут дать полезную информацию и опровергнуть стойкие стереотипы. «Я показываю свою жизнь и становлюсь ближе тем, кто отлично слышит», — также отметила она.