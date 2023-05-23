Немоляева оценила поведение латвийского актера Ивара Калныньша
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала высказывания латвийского актера Ивара Калныньша о том, что он больше не будет сниматься в России. Как сообщает «Аргументы и факты», на III Открытом российском кинофестивале патриотического кино «Малая Земля» в Новороссийске она назвала эти заявления «глупостью».
«Ивар сказал, что он больше никогда не будет сниматься в российском кино. Мы про это потом разговаривали с одним актером. И мой собеседник сказал: "А что, его разве снимали где-то еще? Только в России и снимали"», — сказала актриса.
Немоляева добавила, что интервью Калныньша ей «смешно» смотреть. Она также задалась вопросом, зовут ли его в Голливуд и проявляют ли к нему интерес европейские режиссеры.
Напомним, что Калныньш стал высказываться против Россиян еще в 2022 году. Он заявлял, что «выбросил из памяти» советские и российские фильмы со своим участием. Россиян он назвал людьми с «имперскими замашками».