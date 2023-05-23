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Дачникам назвали самые распространенные нарушения на участках

Российские дачники часто незаконно завладевают смежным участком или используют землю не по назначению. Самые распространенные нарушения на дачах, которые приводят к штрафам, назвали в управлении Росреестра по Москве, пишет РБК.

Дачникам назвали самые распространенные нарушения на участках
© globallookpress.com

В ведомстве отметили, что дачники зачастую без законных оснований присваивают земли общего пользования или находящихся рядом участков. В основном это происходит из-за незнания или ошибки в документах, пояснили в Росреестре. Если кадастровая стоимость участка определена, то штраф за присвоение чужой земли составит от 1 до 1,5 процента от этой суммы (но не менее 5000 рублей). Если кадастровая стоимость не указана, нарушителю придется заплатить от 5000 до 10 тысяч рублей.

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Другим популярным нарушением cпециалисты назвали использование земли не по назначению — например, некоторые дачники обустраивают там автомойку, сервисные центры, склады или хостелы. При обнаружении незаконной деятельности на участке владельцам земли придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.

Кроме того, нередко собственники дачи не регистрируют участок в Росреестре и не ставят на кадастровый учет. Владельцы такой недвижимости не платят налог на недвижимость. При этом им нельзя совершать с имуществом никаких действий — продать, подарить, обменять или указать в завещании. Такую землю нельзя застраховать или оформить в качестве залога при оформлении ипотеки или другого кредита, уточнили в ведомстве.

Еще одним распространенным нарушением в Росреестре назвали отсутствие межевания границ земельных участков. При этом по закону собственники, оформившие участки ранее, не обязаны определять границы. «Обычно эти вопросы возникают при продаже участка, строительстве дома, получении ипотеки. И тогда выясняется, что границы между соседями не совпадают», — рассказали в столичном ведомстве.

По словам специалистов, в таком случае прав будет тот, кто установил границы первым. «Кто раньше оформил собственность, в данном случае не учитывается. До 2012 года координаты границ земельных участков не определялись. Эта практика возникла с образованием Государственного кадастра недвижимости», — пояснили в Росреестре.

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