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36 минут назад

Исследование Rambler&Co: россияне ценят в нативной рекламе пользу и креатив

Елена Прошина

Согласно опросу, аудитория медиа считает прямые и нативные форматы одинаково заметными, но плюсы выделяет разные

Исследование Rambler&Co: россияне ценят в нативной рекламе пользу и креатив
Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.1сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.1

За последний год рекламный рынок испытал новую трансформацию, и сейчас, когда на первый план выходит имидж компании, особенно востребованными становятся разнообразные брендформанс-форматы. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили более ста тысяч интернет-пользователей и выяснили, какая коммуникация со стороны брендов запоминается лучше. Выяснилось, что большинству опрошенных россиян (70%) ближе прямой рекламный посыл, 30% склонны больше доверять нативному формату (редакционным статьям, спецпроектам, бренд-медиа).

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Среди плюсов прямой рекламы читатели онлайн-медиа называют её честность (38%) и пользу (36%). Пятая часть (20%) лучше замечает такую коммуникацию, однако креативной её назвали лишь 6%. Любители нативной рекламы на первое место ставят пользу (35%) и креатив (25%). По 20% респондентов выделяют её честность и заметность.

Среди форматов нативной рекламы самым интересным большинство читателей (65%) считают обзоры, тесты и проверки инфлюенсерами товаров и услуг «на себе». 13% нравится жанр «лайфхак», 11% – интервью с экспертом компании, 9% – интерактивные механики (тесты, викторины, игры). Только 2% достаточно интересной новости о продукте или услуге.

В любой рекламной коммуникации 31% россиян ценят искренность. 26% отмечают, что главное – лаконичность информации, 16% – юмор и жизнелюбие. 15% ждут, что реклама покажет им компетентность и статус бренда, 12% ценят оригинальность и креатив.

Сегодня аудитория разборчива не только в форматах рекламы, но и в смыслах сообщений от брендов. Согласно мнению читателей онлайн-СМИ, в 2023 году первое место занимает желание услышать от компаний о стабильных условиях жизни – это отметили почти треть россиян (31%). Для 24% важно понимать, как бренды могут сделать их жизнь лучше, для пятой части (20%) респондентов необходимо узнавать об уникальных товарах и предложениях. 19% хотят быть уверены в безопасности своих данных и надёжности сервисов, 6% нужно услышать что-то соответствующее их ценностям.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 11 по 18 мая 2023 года, охват составил 119 846 интернет-пользователей, среди которых 63% мужчин и 37% женщин.

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