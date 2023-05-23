Электронную туристическую визу могут запустить с 1 июля

"Прорабатываем вопрос о возобновлении действия единой электронной визы. Это должно существенно упростить процессы получения разрешений на посещение территории России. МИД обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года", – передает ТАСС его слова.

Ранее представитель президента РФ по Ближнему Востоку, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов рассказал, что российская сторона активно работает над тем, чтобы добиться полной отмены виз со странами исламского мира. По его словам, это положительно отразится на развитии отношений в сфере туризма и бизнеса.