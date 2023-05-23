Многодетная россиянка сдала сына в детдом за плохое поведение

В городе Урень Нижегородской области многодетная мать отказалась от сына за плохое поведение. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, 12-летний ребенок выпивал, курил и сбегал из дома, он также мог устроить драку. За полгода он семь раз уходил из дома, мальчика поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).

Мать школьника воспитывает еще двоих детей. Она заплатила большое число административных штрафов за сына. Когда ребенок разбил стекла машин местного автопредприятия, мать сообщила мальчику, что хочет отказаться от него. В ответ на это ребенок сбежал.

Школьника после случившегося нашли и отправили в детдом — там он проведет ближайшие полгода. Пока неизвестно, заберет ли мать ребенка по прошествии шести месяцев домой.