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Первые съедобные летние грибы появились в Подмосковье

Первые съедобные летние грибы, появившиеся в Подмосковье, перечислил «Мосленте» грибной блогер Дмитрий Тихомиров, ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета». Он отметил, что в дубовых рощах уже растут трутовики серно-желтые, которые хороши в жареном виде.

Первые съедобные летние грибы появились в Подмосковье
© Unsplash

По вкусу эти грибы напоминают мясо курицы, ядовитых двойников у них нет. «Только трутовик очень быстро, буквально за неделю, перерастает, и его надо успеть срезать, пока он мягкий, как тесто», — отметил эксперт. Также в лесах уже можно встретить ядовку майскую и лесные шампиньоны, эти грибы тоже можно употреблять в пищу.

«По некоторым данным, уже есть первые белые грибы. Иногда они задерживаются, как в том году, но в этом есть большая надежда, что осталось буквально несколько дней до первых плодовых тел», — отметил эксперт.

Однако Тихомиров предупредил, что самые первые белые грибы обычно маленькие по размеру и бесполезные для сбора. До появления подберезовиков, по его словам, осталось не больше недели.

Ранее стало известно, что в столичном регионе пошли первые подберезовики, подосиновики и маслята. Специалисты напомнили, что весенний грибной сезон уже длится полтора месяца.

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