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1 час назад

Названы подозрительные для налоговой действия блогеров

Lenta.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) России может обратить внимание на блогера в случае, если он демонстрирует в сети слишком большие доходы. Об этом и о других действиях, которые могут вызвать у сотрудников налоговой службы подозрения, что инфлюенсер уклоняется от уплаты налогов, «Ленте.ру» рассказала сооснователь и директор по продуктам компании «Мое дело» Анастасия Моргунова.

Названы подозрительные для налоговой действия блогеров
Фото: unsplashunsplash

Эксперт отметила, что блогеры обычно уклоняются от уплаты налогов с помощью дробления большого бизнеса на множество компаний и ИП.

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«Для налоговой подозрительно, что бизнес раздроблен без продуктивной цели — то есть не из-за разных деловых целей и сфер деятельности, а просто для того, чтобы уменьшить объем выплачиваемых налогов», — уточнила она.

По словам Моргуновой, сигналом уклонения от налогов может стать то, что сразу несколько компаний блогера занимаются одним и тем же видом деятельности и имеют одинаковых учредителей, директоров и адрес регистрации. Также она назвала подозрительной ситуацию, если у всех бизнесов один веб-сайт, одни рекламные инструменты, логотипы и расчетные счета.

Помимо этого, как сообщила эксперт, налоговая может заинтересоваться инфлюенсером, если в его компаниях работают одни и те же сотрудники. Использование внутригрупповых займов в виде кредитов, аренды оборудования или в любой другой форме является еще одним сигналом, что блогер пытается уклониться от уплаты налогов.

Моргунова добавила, что уровень и результаты бизнеса должны примерно соответствовать статусу, который демонстрирует блогер. Если инфлюенсер терпит большие убытки по упрощенной системе налогообложения, то подозрительной будет ситуация, если он демонстрирует слишком высокие доходы и крупные покупки, пояснила сооснователь компании «Мое дело».

Когда ФНС замечает вышеперечисленные сигналы, ей становится очевидно, что блогер получает больше, чем показывает налоговой, что дробление бизнеса непродуктивное и в действиях инфлюенсера прослеживается одна задача — платить меньше налогов, подытожила эксперт.

В конце апреля сообщалось, что ФНС планирует проверить на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов более 30 блогеров с многомиллионной аудиторией. В список вошли блогеры Гусейн Гасанов и Оксана Самойлова, телеведущая Регина Тодоренко и хип-хоп-исполнительница Инстасамка. Такое решение было принято вскоре после того, как в уклонении от уплаты налогов обвинили популярных блогерш Валерию Чекалину, известную как Лерчек, Александру Митрошину и Елену Блиновскую.

Общество,Александра Митрошина,Елена Блиновская,Гусейн Гасанов,Оксана Самойлова,Регина Тодоренко,ФНС России,
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