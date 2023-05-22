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Актер Рэй Стивенсон скончался в возрасте 58 лет

Североирландский актер Рэй Стивенсон, известный по таким фильмам, как «Король Артур» и «Каратель», скончался на 59-м году жизни. Об этом пишет портал ITV со ссылкой на источник.

Актер Рэй Стивенсон скончался в возрасте 58 лет
© globallookpress.com

Причины смерти актера, а также дата и место похорон не сообщаются.

В активе Стивенсона - роли в большом количестве разнообразных проектов. В частности, он снимался в роли солдата Титуса Пулло в сериале «Рим» с 2005 по 2007 год, а также в дополнительном сериале франшизы «Звездные войны».

Рэй сыграл Портоса в фильме 2011 года «Три мушкетера» вместе с Люком Эвансом и Миллой Йовович, а в 2014 году снялся в «Дивергенте» с Кейт Уинслет.

«Нам грустно слышать о кончине Рэя Стивенсона», - заявил представитель Фонда Питера Мэйхью (актера, сыгравшего Чубакку в IV—VII эпизодах саги «Звёздные войны»).

Кроме того, Стивенсон озвучивал героев известных картин. Его голосом, в том числе, говорил Гар Саксон в «Войнах клонов».

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