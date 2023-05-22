Губернатор описал разрушения после обстрела российского села

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области загорелись три жилых дома и детский сад. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram .

Описывая разрушения, губернатор уточнил, что три частных жилых дома в Грайвороне загорелись после того, как были повреждены снарядами. Еще один снаряд попал в детский сад в селе Замостье — после этого в нем начался пожар.