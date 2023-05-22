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Губернатор описал разрушения после обстрела российского села

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области загорелись три жилых дома и детский сад. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Губернатор описал разрушения после обстрела российского села
© Lenta.ru

Описывая разрушения, губернатор уточнил, что три частных жилых дома в Грайвороне загорелись после того, как были повреждены снарядами. Еще один снаряд попал в детский сад в селе Замостье — после этого в нем начался пожар.

Гладков также сообщил, что трое жителей Грайворона получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Жительница села Замостье получила ранение руки, ей оказали медицинскую помощь.

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