Губернатор описал разрушения после обстрела российского села
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области загорелись три жилых дома и детский сад. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.
Описывая разрушения, губернатор уточнил, что три частных жилых дома в Грайвороне загорелись после того, как были повреждены снарядами. Еще один снаряд попал в детский сад в селе Замостье — после этого в нем начался пожар.
Гладков также сообщил, что трое жителей Грайворона получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Жительница села Замостье получила ранение руки, ей оказали медицинскую помощь.