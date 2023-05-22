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В семье Галины Польских опровергли информацию о ее госпитализации

Информация о госпитализации актрисы Галины Польских в Москве не соответствует действительности, артистка чувствует себя хорошо и находится дома. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в ее семье.

В семье Галины Польских опровергли информацию о ее госпитализации
© РИА Новости

"Все нормально, она дома, не госпитализирована. Если она появилась где-то сдать анализы, сделать кардиограмму, это не значит, что ее госпитализировали. Людям надо проверять здоровье", - сказала собеседница агентства.

Ранее Telegram-канал "112" и несколько СМИ сообщили, что Польских доставили в одно из специализированных медучреждений Москвы из-за проблем с сердцем и давлением. СМИ сообщали, что актриса несколько дней проведет под наблюдением врачей отделения артериальной гипертензии.

Выпускница ВГИК Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Популярность ей принесла первая главная роль - школьницы Тани Сабанеевой в фильме "Дикая собака динго" по повести Рувима Фраермана. Также она снималась в фильмах "Я шагаю по Москве", "Верность", "Тени исчезают в полдень", "Суета сует", "Человек с бульвара Капуцинов" и других. В общей сложности актриса снялась в более чем 140 фильмах и сериалах.

Польских была также задействована в антрепризных спектаклях: "Держись, Голливуд!" по пьесе Нила Саймона, "Хочу купить вашего мужа" по комедии Михаила Задорнова "Последняя попытка", "Сокровище острова Пеликан" по произведению Джона Пристли.

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