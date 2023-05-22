Галину Польских госпитализировали

Актриса Галина Польских госпитализирована в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем и давлением. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что несколько дней актрисе нужно будет провести под наблюдением врачей отделения артериальной гипертензии.

Галине Польских 83 года. В 1964 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. В кино снималась с 1962 года — тогда она дебютировала в фильме Юрия Карасика "Дикая собака Динго", сейчас продолжает сниматься в кино. С 1964 года работала в труппе Театра-студии киноактера.