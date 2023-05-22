Суд оставил под домашним арестом Елену Блиновскую

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на избрание домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

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Сторона защиты просила заменить меру пресечения на запрет определенных действий. Все наложенные ранее Пресненском судом Москвы запреты оставлены в силе. Блиновской по-прежнему нельзя пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов.

Отмечается, что сама обвиняемая не явилась на заседание.

«Блиновская просила рассмотреть жалобу в ее отсутствие», — заявил в ходе рассмотрения апелляции ее адвокат Никита Морозов.

Напомним, что следователи обвиняют Блиновскую в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 918 млн рублей, а также легализации средств. По их версии, блогер «раздробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы.