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Суд отклонил жалобу на домашний арест Елены Блиновской

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на избрание домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

Суд оставил под домашним арестом Елену Блиновскую
© Vk.com/elena_blinovskaya

Сторона защиты просила заменить меру пресечения на запрет определенных действий. Все наложенные ранее Пресненском судом Москвы запреты оставлены в силе. Блиновской по-прежнему нельзя пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов.

Отмечается, что сама обвиняемая не явилась на заседание.

«Блиновская просила рассмотреть жалобу в ее отсутствие», — заявил в ходе рассмотрения апелляции ее адвокат Никита Морозов.

Напомним, что следователи обвиняют Блиновскую в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 918 млн рублей, а также легализации средств. По их версии, блогер «раздробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы.

В ночь на 27 апреля она пыталась покинуть Россию. Блиновская купила билеты на самолет в Казахстан, однако узнав о планируемом задержании, арендовала машину и пыталась выехать в Белоруссию. Задержали ее в Смоленской области. Позднее она признала свою вину и раскаялась, суд поместил ее под домашний арест.

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