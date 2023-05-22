Суд оставил под домашним арестом Елену Блиновскую

Суд отклонил жалобу на домашний арест Елены Блиновской
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на избрание домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.
Сторона защиты просила заменить меру пресечения на запрет определенных действий. Все наложенные ранее Пресненском судом Москвы запреты оставлены в силе. Блиновской по-прежнему нельзя пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов.
Отмечается, что сама обвиняемая не явилась на заседание.
«Блиновская просила рассмотреть жалобу в ее отсутствие», — заявил в ходе рассмотрения апелляции ее адвокат Никита Морозов.
Напомним, что следователи обвиняют Блиновскую в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 918 млн рублей, а также легализации средств. По их версии, блогер «раздробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы.
В ночь на 27 апреля она пыталась покинуть Россию. Блиновская купила билеты на самолет в Казахстан, однако узнав о планируемом задержании, арендовала машину и пыталась выехать в Белоруссию. Задержали ее в Смоленской области. Позднее она признала свою вину и раскаялась, суд поместил ее под домашний арест.