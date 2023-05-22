Актер Пашутин заявил об отсутствии ума у латвийской певицы Вайкуле

«Может, у нее есть одна октава в голосе. Но больше у нее ничего нет, особенно ума! Слова этой дуры про памятник советскому солдату я даже не желаю комментировать», — добавил Пашутин, подчеркнув, что если бы Советский Союз не победил фашистов, Вайкуле не было бы на свете.