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Полярный хищник принял угощение из рук россиянина и попал на видео

В Норильске песец принял угощение из рук местного жителя и попал на видео. Кадры встречи с полярным хищником опубликовало сообщество «Я живу в Красноярске» во «ВКонтакте».

На видео выбежавший на трассу песец с опаской принимает брошенную ему пищу. Для этого по подбегает к снявшему ролик человеку, после чего немедленно возвращается на обочину. Там он съедает угощение.

«Будешь еще?» — спрашивает мужской голос за кадром.

Затем животное получает второй кусок и, пятясь к краю дороги, съедает и его.

Ранее пробегавшего по замерзшей водной поверхности песца сняли на видео с борта российского атомного ледокола. Животное ловко перепрыгивает через край полыньи на пути следования судна и продолжает свой путь по льду.

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