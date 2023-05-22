$79.91-0.1386.28-0.22

ФНС не вычеркнула Лерчек из числа должников

Выясняется, что рано говорить о погашении долга перед налоговыми органами блогерами Валерией и Артемом Чекалиными (ЛерЧек и АртемЧек).

ФНС не вычеркнула Лерчек из числа должников
© РИА Новости

По данным Telegram-канала "112", сумма в размере 311 млн рублей поступила на счет супругов от их друга, однако в ФНС пока не поданы уточненные налоговые декларации. До этого налоговая служба не может определить, на какие цели должна пойти эта сумма. По данным канала, Чекалины и другие блогеры вместе с юристами пытаются понять, нужно ли платить доначиcленные налоги самостоятельно, не дожидаясь решения суда. Практики по подобным делам у адвокатов защиты пока не хватает.

Чекалиным в марте 2023 года были предъявлены обвинения от уплаты налогов, а также возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о легализации денежных средств в особо крупном размере.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий