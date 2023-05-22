ФНС не вычеркнула Лерчек из числа должников
Выясняется, что рано говорить о погашении долга перед налоговыми органами блогерами Валерией и Артемом Чекалиными (ЛерЧек и АртемЧек).
По данным Telegram-канала "112", сумма в размере 311 млн рублей поступила на счет супругов от их друга, однако в ФНС пока не поданы уточненные налоговые декларации. До этого налоговая служба не может определить, на какие цели должна пойти эта сумма. По данным канала, Чекалины и другие блогеры вместе с юристами пытаются понять, нужно ли платить доначиcленные налоги самостоятельно, не дожидаясь решения суда. Практики по подобным делам у адвокатов защиты пока не хватает.
Чекалиным в марте 2023 года были предъявлены обвинения от уплаты налогов, а также возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о легализации денежных средств в особо крупном размере.