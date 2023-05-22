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Комитет Госдумы поддержал введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных

Если питомец кого-то покусал, его хозяина смогут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Такой законопроект рекомендовал принять во втором чтении комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Госдума поддержала введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных
© Российская Газета

Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта о штрафах за ненадлежащее обращение с домашними животными.

Штрафы предлагаются следующие:

для граждан - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей,для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей,для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Отмечается, что хозяин не может быть оштрафован, если на момент инцидента животное находилось под присмотром другого человека, а также было украдено.

Законопроект предусматривает, кроме того, штраф для граждан в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. за несоблюдение общих требований к содержанию животных, для должностных лиц от 5 до 15 тыс. руб., для юрлиц от 15 тыс. до 30 тыс. руб.

Устанавливается также ответственность за жестокое обращение с животными, если нет признаков уголовно наказуемого деяния - от 5 до 15 тысяч руб. для граждан, для должностных лиц - до 30 тысяч, юридических - до 100 тысяч.

Содержание и использование животных, птиц и пресмыкающихся, включенных в перечень запрещенных для содержания в квартире, будет "стоить" от 5 до 15 тысяч рублей для граждан, а для должностных и юридических лиц - до 50 тысяч и 150 тысяч. В этом списке более сотни видов, в том числе питоны длиннее четырех метров, крокодилы, волки, страусы, пингвины, рыси и многие другие.

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