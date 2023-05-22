Блогеры Чекалины погасили долг по налогам и выплатили 311 млн рублей

Блогер Лерчек и ее супруг Артем Чекалин выплатили все доначисленные им налоги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на адвоката семьи.

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По словам защитника Чекалиных, блогеры выполнили все требования Федеральной налоговой службы и Следственного комитета и выплатили в пользу государства 311 млн руб.

"Поскольку погашение долга было основным требованием со стороны следствия, мы сейчас ждем какой-то положительной реакции на нашу инициативу", — заявил адвокат.

По данным источника, деньги на налоги семья заняла у знакомых, поскольку счета самих Чекалиных в настоящий момент арестованы. Напомним, в марте Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн руб. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, супругам предъявили обвинение в отмывании 130 млн руб.