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Стала известна причина изменения отношения к иностранцам в Китае

Причину изменения отношения к иностранцам в Китае назвала «Мосленте» известный китаевед Анна Кузина. По ее словам, к этому жителей Поднебесной подтолкнули видеоролики в соцсетях.

Стала известна причина изменения отношения к иностранцам в Китае
© Unsplash

«Был период, когда от одного вида иностранцев китайцы приходили в сильное волнение. Мы для них — совсем другие внешне. Им было интересно, любопытно. Мы были своего рода экзотикой и вызывали искреннее изумление. Китайцы сразу пытались общаться, задавали вопросы, относились с большим радушием», — рассказала Кузина.

Но с развитием соцсетей всего этого стало меньше, отметила она. Когда популярность набрали короткие ролики, в которых, в частности, представители других стран разговаривали на китайском, гуляли по Китаю и понимали китайскую речь, они перестали казаться китайцам удивительными и необычными.

Ранее главные недостатки русских мужчин назвала москвичка, более десяти лет встречающаяся исключительно с иностранцами.

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