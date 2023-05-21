Стала известна причина изменения отношения к иностранцам в Китае

«Был период, когда от одного вида иностранцев китайцы приходили в сильное волнение. Мы для них — совсем другие внешне. Им было интересно, любопытно. Мы были своего рода экзотикой и вызывали искреннее изумление. Китайцы сразу пытались общаться, задавали вопросы, относились с большим радушием», — рассказала Кузина.