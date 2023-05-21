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Умер Олег Василюк, актер, каскадер и постановщик трюков

Ушел из жизни известный каскадер, актер и постановщик трюков Олег Василюк. Публике он запомнился, в частности, своими работами в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».

Умер Олег Василюк, актер, каскадер и постановщик трюков
© Кино-Театр.Ру

Его коллега, каскадер-постановщик Олег Корытин, сообщил об этом ТАСС.

«С ним я был знаком с 1974 года - много картин вместе сделали. Очень, очень замечательный каскадер и неординарный постановщик трюков, очень жаль, что он ушел от нас. Он всегда подходил к трюковой работе очень вдумчиво, можно сказать, у него был свой подход. Я помню замечательную фразу, которую он однажды сказал: «Трюковая работа в кино - это не про то, кто выше заберется или дальше прыгнет», - сказал Корытин.

В фильмографии Олега Василюка – «Трудно быть богом» Алексея Германа – старшего, роли Тони Рэйни в фильме «Похищение скакуна», Коли в «Хлеб, золото, наган», Хантера в сериале «Остров сокровищ» 1982 года. Как исполнитель и постановщик трюков участвовал в картинах «Звезда пленительного счастья», " «Д'Артаньян и три мушкетера» и многих других.

Причина смерти Василюка пока не была названа.

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