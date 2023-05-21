Умер Олег Василюк, актер, каскадер и постановщик трюков

«С ним я был знаком с 1974 года - много картин вместе сделали. Очень, очень замечательный каскадер и неординарный постановщик трюков, очень жаль, что он ушел от нас. Он всегда подходил к трюковой работе очень вдумчиво, можно сказать, у него был свой подход. Я помню замечательную фразу, которую он однажды сказал: «Трюковая работа в кино - это не про то, кто выше заберется или дальше прыгнет», - сказал Корытин.