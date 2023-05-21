Минюст предложил сослать сжегшего Коран в колонию мусульманского региона

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил сослать жителя Волгоградской области отбывать наказание в регионе страны с преимущественно мусульманским населением. Мужчину обвиняют в сожжении Корана, пишет ТАСС.

Чуйченко уверен, что такое решение будет «необходимым и правильным», а еще посодействует «уважению к религии и религиозным чувствам верующих». Говоря о возможности отправить обвиняемого в колонию мусульманского региона, глава Минюста описал Россию как «нашу многонациональную и многоконфессиональную страну».