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Минюст предложил сослать сжегшего Коран в колонию мусульманского региона

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил сослать жителя Волгоградской области отбывать наказание в регионе страны с преимущественно мусульманским населением. Мужчину обвиняют в сожжении Корана, пишет ТАСС.

Минюст предложил сослать сжегшего Коран в колонию мусульманского региона
© ТАСС

Чуйченко уверен, что такое решение будет «необходимым и правильным», а еще посодействует «уважению к религии и религиозным чувствам верующих». Говоря о возможности отправить обвиняемого в колонию мусульманского региона, глава Минюста описал Россию как «нашу многонациональную и многоконфессиональную страну».

По данным следствия, неизвестный сжег Коран не позднее 19 мая около Соборной мечети в центре Волгограда. Видеозапись, где, предположительно, зафиксировано произошедшее, была опубликована «на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО ВСУ». Следствие также считает, что мужчина сжег книгу по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

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