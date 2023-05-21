Скончался Заслуженный артист России Евгений Лукошков

В возрасте 65 лет умер Заслуженный артист России Евгений Лукошков. Некролог появился на kino-teatr.ru, причина смерти не названа.

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После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1979 году Лукошков пришел в Александринский театр. Тогда он назывался Ленинградский академический театр драмы имени А.С.Пушкина. Там артист служил до 1989 года.

Затем Евгений Лукошков основал салон-театр "Санкт-Петербург". Его труппа объездила весь мир. Также он был директором "Классик-центра" и некоторое время руководил телеканалом "51". В 2005 году Евгений Лукошков создал Фонд Людвига Нобеля и возглавил его.