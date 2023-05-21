Названа предварительная причина смерти замглавы Миноборнауки Кучеренко

Предварительная причина смерти заместителя главы Миноборнауки Кучеренко связана с сердцем, но точная экспертиза состоится 24 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале "Звезды" со ссылкой на источник в окружении певицы Дианы Гурцкой, которая является женой чиновника.

Ранее брат и продюсер певицы Дианы Гурцкой Роберт Гурцкая прокомментировал новость о смерти супруга сестры Петра Кучеренко. Гурцкая заявил, что сейчас семья не в состоянии комментировать уход из жизни Кучеренко.

Заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко накануне скончался в самолете. На борту, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу, чиновнику стало плохо. Самолет приземлился в Минеральные Воды, где врачи попытались помочь замминистра, но спасти его не удалось.