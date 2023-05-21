Умер актер Олег Василюк

Ушел из жизни Олег Николаевич Василюк, легенда нашего кино - актер, каскадер, постановщик трюков.

© Российская Газета

На счету Василюка - десятки проектов: он сыграл Тони Рэйни в "Похищении скакуна", Колю в "Хлеб, золото, наган", Хантера в "ленфильмовском" сериале 1982 года "Остров сокровищ", в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Агент национальной безопасности", других.

При этом, по словам самого Василюка, впервые появился он в кино еще в 1967-м, в картине "Седьмой спутник", сыграв эпизодическую роль того самого белогвардейца, который падает с лестницы.

В 1969-м вместе с Николаем Ващилиным артист участвовал в съемках "Короля Лира" Григория Козинцева, и с того момента фильмография Василюка весьма внушительна. В качестве исполнителя и постановщика трюков он был задействован проекта "Звезда пленительного счастья", "Легенда о Тиле", "Труффальдино из Бергамо", "Д'Артаньян и три мушкетера", похищение скакуна", "Забудьте слово "смерть", "Личной безопасности не гарантирую", "Красные колокола", "Макар-следопыт", "Сказ про Федота-Стрельца", "Империя под ударом", "Бедный, бедный Павел", "Действуй, Маня!", "Упырь", так далее, так далее.