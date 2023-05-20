В Мариуполе с начала года сдали 2400 квартир
Мэр Мариуполя Олег Моргун в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что строители уже сдали в эксплуатацию 2,4 тыс. квартир в 2023 году.
«Только 2,4 тыс. квартир строители, военно-строительная компания, уже сдали в этом году», — цитирует его ТАСС.
Моргун отметил, что в текущем году более 1,8 тыс. объектов в Мариуполе будут восстановлены.
Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что 6 тыс. новых квартир суммарно планируется сдать в 2023 году в Мариуполе.