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В Мариуполе с начала года сдали 2400 квартир

Мэр Мариуполя Олег Моргун в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что строители уже сдали в эксплуатацию 2,4 тыс. квартир в 2023 году.

В Мариуполе с начала года сдали 2400 квартир
© РИА Новости

«Только 2,4 тыс. квартир строители, военно-строительная компания, уже сдали в этом году», — цитирует его ТАСС.

Моргун отметил, что в текущем году более 1,8 тыс. объектов в Мариуполе будут восстановлены.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что 6 тыс. новых квартир суммарно планируется сдать в 2023 году в Мариуполе.

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