В Московском зоопарке продолжается реабилитация белого медведя Диксона. Он с удовольствием рыбачит в собственном водоеме. Об этом в субботу, 20 мая, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, медведь увлекается различными занятиями на продолжительное время.

— Распаковать коробку или свалять лежанку — все он делает старательно и очень тщательно. Рыбалка — не исключение, — написала Акулова в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как Диксон ныряет в воду и сосредоточенно высматривает добычу. Затем медведь выныривает с рыбой в зубах.

Белого медведя Диксона привезли в столичный зоопарк в сентябре прошлого года после того, как эвакуировали с полуострова Таймыр, где животное получило огнестрельное ранение. Специалисты диагностировали у зверя паралич задних конечностей.