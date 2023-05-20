Туристов обязали сообщать о походах в труднодоступной местности

Руководителям туристических групп следует информировать МЧС РФ о любых маршрутах передвижений, связанных со значительным риском для жизни, Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ведомстве пояснили, что приказ министерства о новом порядке уведомления зарегистрирован в Минюсте РФ и вступил в действие.

Инструкторы-проводники, представители туристических организаций, уточнили в МЧС, обязаны информировать о всех маршрутах передвижения по труднодоступной местности, водным и горным объектам, пещерам.

Согласно документу, туристы обязаны оповещать ведомство за 10 дней до начала путешествия. При этом они могут сообщить о своем походе любым удобным для них способом.