Туристов обязали сообщать о походах в труднодоступной местности
Руководителям туристических групп следует информировать МЧС РФ о любых маршрутах передвижений, связанных со значительным риском для жизни, Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В ведомстве пояснили, что приказ министерства о новом порядке уведомления зарегистрирован в Минюсте РФ и вступил в действие.
Инструкторы-проводники, представители туристических организаций, уточнили в МЧС, обязаны информировать о всех маршрутах передвижения по труднодоступной местности, водным и горным объектам, пещерам.
Согласно документу, туристы обязаны оповещать ведомство за 10 дней до начала путешествия. При этом они могут сообщить о своем походе любым удобным для них способом.
В частности, они могут уведомить о путешествии на портале МЧС, а также на сайте регионального подразделения ведомства. Кроме того, уведомление можно отправить Почтой России либо передать при личном визите в территориальный орган министерства.