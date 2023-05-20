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Россиянам раскрыли способ маскировки мошенников в электронной почте

Скидочные купоны, приходящие на электронную почту во вложении, могут быть опасными. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко, передает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Россиянам раскрыли способ маскировки мошенников в электронной почте
© globallookpress.com

«Не открывайте прикрепленные файлы, в которых якобы находятся промокоды от компании», - предупредила Соловиченко.

По ее словам, рассылки от официальных компаний, как правило, не содержат прикрепленных документов.

Зато их успешно используют мошенники. Они создают вирусы во вложениях и используют фишинговые сайты, похожие на сайты реальных магазинов, чтобы украсть данные банковской карты. Ссылки на такие порталы могут прийти на электронную почту.

В письме должна быть кнопка «отписаться от рассылки», а также адрес отправителя. Крупные интернет-магазины отправляют письма только со своего доменного имени.

Ранее МВД предупредило граждан о новом виде мошенничества с установкой вирусного приложения.

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