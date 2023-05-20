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Специалист оценил риски заражения птичьим гриппом от птицы из магазинов

На сегодняшний день опасности заразиться птичьим гриппом от птицы, которая продается в сетевых магазинах, нет, заявил в беседе с РИА Новости специалист лаборатории «Гемотест» Максим Маскин. Он отметил, что такая птица проходит строгий контроль и сертификацию. При этом от продажи птицы с рук или у частных подворий следует на время отказаться, считает эксперт.

Специалист оценил риски заражения птичьим гриппом от птицы из магазинов
© News.ru

Также Маскин посоветовал россиянам не прикасаться к «непугливой» птице на природе, и не давать контактировать с ней детям. По его словам, птица может быть заражена, а улететь у нее не получается как раз из-за инфекции.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что симптомы птичьего гриппа схожи с признаками обычного гриппа: у заболевшего появляются кашель, насморк, боль в горле, головная боль, и все это сопровождается очень высокой температурой.

В связи с распространением инфекции 18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах города. Случаи заболевания диких пернатых выявили в Орехово-Борисово Северном и Братеево. Карантин объявлен в 11 районах столицы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.

Также карантин был объявлен в Калининграде, Сыктывкаре и Йошкар-Оле.

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