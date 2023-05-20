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Во Внуково приземлился первый грузинский самолет, совершивший прямой рейс из Тбилиси

Лайнер грузинской авиакомпании Georgian Airways осуществил первый рейс в Москву из Тбилиси после четырехлетнего перерыва. Об этом пишет РИА «Новости».

Во Внуково приземлился первый грузинский самолет из Тбилиси
© globallookpress.com

По данным агентства, компания получила официальное разрешение на полеты в Москву 16 мая, через пять дней после того, как запрет на прямые рейсы из России в Грузию был снят.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Внуково. Загруженность борта составила порядка 80%.

Пассажир первого рейса отметил, что билеты ему пришлось оформлять через сайт, так как у авиаперевозчика нет мобильного приложения. Он добавил, что в процессе оформления клиентам компании не предоставляется возможность выбрать посадочное место.

Georgian Airways получила разрешение на полеты в РФ с 20 мая

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала возобновление воздушного сообщения с Россией. Она подчеркнула, что первый рейс из Москвы в Тбилиси был «нежелательным» для республики.

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