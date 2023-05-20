Россияне предложили варианты замены слова «инфоцыгане»

Самыми популярными вариантами замены оказались термины «инфошулеры» и «инфобарыги». Они набрали по 29 и 20 процентов голосов соответственно.

Ранее Надежда Деметер заявила, что слово «инфоцыгане», обозначающее недобросовестных продавцов различных курсов и тренингов, разжигает ненависть к цыганскому народу. При этом его используют повсеместно, в том числе и официальные лица, подчеркнула она. В ответ Владимир Путин заверил, что в России будут бороться с элементами ксенофобии в государственных СМИ.