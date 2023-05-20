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Появилась информация о состоянии пережившего покушение Прилепина

Состояние пережившего покушение писателя и сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина позволяет в скором времени начать реабилитацию. Об этом сообщили в пресс-службе Прилепина, передает ТАСС.

Появилась информация о состоянии пережившего покушение Прилепина
© РИА Новости

«После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей. Его состояние позволяет уже в скором времени приступить к первому этапу реабилитации», — уточнили в пресс-службе.

Ранее появилась информация, что писатель успешно перенес третью операцию — врачи зафиксировали ему сломанный позвонок в пояснице. Сейчас состояние Прилепина стабильное, он находится в сознании.

Случайность спасла Прилепина от гибели при взрыве

Автомобиль, в котором ехали Захар Прилепин и его охранник Александр Шубин, был взорван 6 мая в районе деревни Пионерское Нижегородской области. Произошедшее было квалифицировано как теракт.

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