Появилась информация о состоянии пережившего покушение Прилепина

Состояние пережившего покушение писателя и сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина позволяет в скором времени начать реабилитацию. Об этом сообщили в пресс-службе Прилепина, передает ТАСС.

«После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей. Его состояние позволяет уже в скором времени приступить к первому этапу реабилитации», — уточнили в пресс-службе.

Ранее появилась информация, что писатель успешно перенес третью операцию — врачи зафиксировали ему сломанный позвонок в пояснице. Сейчас состояние Прилепина стабильное, он находится в сознании.