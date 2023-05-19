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Умер «кубанский Сальвадор Дали»

На 74-м году скончался художник Сергей Воржев. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Умер «кубанский Сальвадор Дали»
© Tekegram-канал Вениамина Кондратьева

«Ушел из жизни наш земляк, настоящий мастер, заслуженный художник России, кавалер ордена Петра Великого I степени — Сергей Дмитриевич Воржев. Ему было 73 года», — написал он.

По словам Кондратьева, коллеги, ученики и поклонники называли Воржева «кубанским Сальвадором Дали» и не было в крае «человека, который не был бы знаком с его творчеством».

Причину смерти художника он не назвал.

Воржев родился 21 февраля 1950 года в станице Варениковской Крымского района Краснодарского края. Он окончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. Его работы показывают в Краснодарском краевом художественном музее имени А. Коваленко и Майкопском художественном музее. Также его картины есть в частных коллекциях.

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