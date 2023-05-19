"Зеленый марафон" Сбера дал старт акции "Мир открытых возможностей" в поддержку детей
Перед стартом «Зеленого марафона», который состоится 20 мая, и в преддверии Дня защиты детей Сбер объявил о расширении благотворительной составляющей своего спортивного и благотворительного праздника, сообщает пресс-служба комапнии.
Отмечается, что совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» стартовал сбор средств в поддержку акции «Мир открытых возможностей» для детей с особенностями развития.
«Залог будущего страны и общества — в детях, их развитии и образовании. Однако не все семьи, в которых растут дети, с уверенностью смотрят в завтрашний день. Это семьи, где воспитываются дети с особенностями развития. Такие ребята испытывают трудности в общении со сверстниками, им трудно долго удерживать внимание и выполнять просьбы учителей. Но все это не должно лишать их возможности получать образование, социально адаптироваться и учиться вместе с другими детьми», — говорится в сообщении.
В Сбере уточнили, что благотворительная акция «Мир открытых возможностей» направлена на работу по формированию учебного поведения детей с особенностями развития. Отмечается, что это имеет колоссальное значение для их дальнейшего благополучия и академической успешности.
«Качественные программы подготовки к школе для детей с особенностями ментального развития очень важны: они снижают риски неуспешности и неблагоприятных сценариев развития ребенка. Такие программы должны быть доступны каждому ребенку, который в них нуждается», — говорится в сообщении.
По мнению экспертов, чтобы решить проблему с нехваткой методического обеспечения и квалифицированных педагогических кадров для инклюзивного образования в детских садах, нужно обеспечить инфраструктуру для комплексной психолого-педагогической поддержки детей с особенностями ментального развития.
Сбер уже внес благотворительный взнос в размере 10 млн рублей и предлагает всем неравнодушным гражданам присоединиться к акции. Она продлится до 1 сентября 2023 года. Участники и болельщики «Зеленого марафона» смогут сделать пожертвования в 60 городах России, где пройдет забег. Присоединиться к этой инициативе смогут и те, кто побегут «Зеленый марафон» онлайн, — с помощью бесплатного мобильного приложения «НаСпорте».