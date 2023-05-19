"Зеленый марафон" Сбера дал старт акции "Мир открытых возможностей" в поддержку детей

«Залог будущего страны и общества — в детях, их развитии и образовании. Однако не все семьи, в которых растут дети, с уверенностью смотрят в завтрашний день. Это семьи, где воспитываются дети с особенностями развития. Такие ребята испытывают трудности в общении со сверстниками, им трудно долго удерживать внимание и выполнять просьбы учителей. Но все это не должно лишать их возможности получать образование, социально адаптироваться и учиться вместе с другими детьми», — говорится в сообщении.