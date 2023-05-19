Сотрудницу детсада в Москве уволили из-за рассказа ужасов

«Анна в этой ситуации изначально не стала скандалить, а отнеслась с пониманием, пошла навстречу — закрыла доступ к своей странице, начала удалять с нее информацию о своем творчестве. Проявила себя неконфликтным человеком. Но ее все равно «попросили на выход», причем ясно было обозначена причина — вы, мол, не такая, у вас с головой не все в порядке, вы можете быть опасны для детей», — сказал Парфенов «Газете.Ru».