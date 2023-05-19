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Учительницу уволили из детского сада в Москве из-за того, что она написала рассказ ужасов

Учительницу Анну Елькову уволили из частного детского сада при школе в Москве из-за того, что она опубликовала свой рассказ ужасов «Ася». Об этом девушка написала на своей странице во «ВКонтакте».

Сотрудницу детсада в Москве уволили из-за рассказа ужасов
© «ВКонтакте»

«Меня уволили из школы и детского сада, где я проработала больше года, за то, что я позволила себе увлекаться хоррорами и написать рассказ в этом жанре. Точнее, написать, издать и озвучить. Причину увольнения можно свести к заключению: таким здесь не место», — поделилась Елькова.

Рассказ «Ася» был опубликован в антологии «Самая страшная книга 2023» издательства АСТ в октябре 2022 году. Составитель сборника Михаил Парфенов описывает произведение как тяжелую и мрачную историю, затрагивающую тему преследований, абьюза и буллинга. Кроме того, Елькова администрировала паблик во «ВКонтакте», посвященный фильмам в жанре хоррор.

«Анна в этой ситуации изначально не стала скандалить, а отнеслась с пониманием, пошла навстречу — закрыла доступ к своей странице, начала удалять с нее информацию о своем творчестве. Проявила себя неконфликтным человеком. Но ее все равно «попросили на выход», причем ясно было обозначена причина — вы, мол, не такая, у вас с головой не все в порядке, вы можете быть опасны для детей», — сказал Парфенов «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что российский стример PoleznyiBes объявил о разработке хоррора про футуристический СССР в альтернативной вселенной, который получил название Vicious Red.

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