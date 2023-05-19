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24 минуты назад

Greenpeace признали нежелательной организацией в России

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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России за попытки вмешательства во внутренние дела страны. Об этом сообщает ТАСС.

Greenpeace признали нежелательной организацией в России
Фото: ТАССТАСС

Решение принято по итогам проверки неправительственной некоммерческой организации «Гринпис Интернешнл» (Нидерланды). Прокуроры установили, что она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

В ведомстве считают, что природоохранная деятельность Greenpeace по факту является активным продвижением политической позиции и попытками вмешательства с целью подрыва экономических основ России.

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