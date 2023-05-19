Greenpeace признали нежелательной организацией в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России за попытки вмешательства во внутренние дела страны. Об этом сообщает ТАСС.
Решение принято по итогам проверки неправительственной некоммерческой организации «Гринпис Интернешнл» (Нидерланды). Прокуроры установили, что она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
В ведомстве считают, что природоохранная деятельность Greenpeace по факту является активным продвижением политической позиции и попытками вмешательства с целью подрыва экономических основ России.