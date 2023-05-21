$79.91-0.1386.28-0.22

Психолог предупредила об опасных последствиях наказания детей

Об опасных последствиях физического наказания детей предупредила психолог Наталия Дербенева. В своей колонке на «Газете.ру» она заявила, что это грозит потерей ощущения безопасности, ослаблением иммунитета и проблемами со сном.

Пользователи сети вспомнили любимое развлечение советских детей
© Александр Казаков / Коммерсантъ

«Такие наказания не приносят никакого практического эффекта, оно лишь негативно сказывается на детской психике. Если ребенок регулярно получает оплеухи, это наверняка испортит его отношение к родителям, повысит уровень стресса и повлияет на физическое здоровье: ослабит иммунитет, ухудшит качество сна и даже может спровоцировать заболевания вроде энуреза», — рассказала Дербенева.

Она отметила, что дети, которых регулярно бьют, вырастают неуверенными в себе и своих силах, многие из них могут нуждаться в допинге для поднятия настроения, многие попадают в зависимые отношения. Такие люди часто увлекаются азартными играми, алкоголем и запрещенными веществами.

По словам психолога, ребенок запоминает поведение своих родителей и во взрослой жизни он, скорее всего, неосознанно будет вести себя точно так же со своими детьми.

Ранее совет кричащим на своих детей взрослым дала известная спортсменка, теле- и радиоведущая Юлия Бордовских. Она призвала родителей отказаться от повышенных тонов при общении с наследниками.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий