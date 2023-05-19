Умер ученый Виктор Синявский, который занимался проектом ракеты Н-1
Советский и российский ученый Виктор Синявский ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос).
"Виктор Васильевич скончался 17 мая", - сказали в корпорации.
Там отметили, что ученый до последнего времени трудился в РКК "Энергия", был заместителем главного редактора журнала "Космическая техника и технологии", выпускаемого корпорацией, а также занимался с аспирантами.
Синявский родился в апреле 1935 года. Он был ученым в области космических ядерных энергетических установок и эффективности их применения. На его счету более 300 научных работ, в том числе 150 изобретений, 10 монографий. В свое время занимался программой советской сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1, которая должна была стать частью советской лунной программы.