Умер ученый Виктор Синявский, который занимался проектом ракеты Н-1

Советский и российский ученый Виктор Синявский ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос).

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"Виктор Васильевич скончался 17 мая", - сказали в корпорации.

Там отметили, что ученый до последнего времени трудился в РКК "Энергия", был заместителем главного редактора журнала "Космическая техника и технологии", выпускаемого корпорацией, а также занимался с аспирантами.