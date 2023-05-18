Умер актер из «Глухаря» Рустам Уразаев

На актерском счету Уразаева, начиная с дебюта в середине 70-х, несколько десятков проектов: "Дом под жарким солнцем", "Юность гения", особист в "Гу-га", Рустам в "Шакалах", "Рок-н-ролл для принцесс", "Атаман", Санчес в "Псевдониме "Албанец", "Глухарь", "Знахарь". Как режиссер Уразаева снял эпизоды сериалов "След", "Меч", "Женские истории", "Паутина", "Пятая стража", других.