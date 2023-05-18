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Умер актер из "Глухаря" и "Псевдонима "Албанец" Рустам Уразаев

18 мая скончался Рустам Уразаев, советский, узбекский и российский актер театра, кино и ТВ и режиссер.

Умер актер из «Глухаря» Рустам Уразаев
© Кадр из фильма "Меч"

На актерском счету Уразаева, начиная с дебюта в середине 70-х, несколько десятков проектов: "Дом под жарким солнцем", "Юность гения", особист в "Гу-га", Рустам в "Шакалах", "Рок-н-ролл для принцесс", "Атаман", Санчес в "Псевдониме "Албанец", "Глухарь", "Знахарь". Как режиссер Уразаева снял эпизоды сериалов "След", "Меч", "Женские истории", "Паутина", "Пятая стража", других.

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Рустам Уразаев родился 21 января 1958 года. Окончил Художественное училище (отделение дизайна и художественного оформления), а затем - исторический факультет Ташкентского государственного университета.

Был членом Союза кинематографистов России.

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