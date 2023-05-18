Нотариусам хотят упростить получение информации о смерти граждан
Сведения о фактах смерти граждан хотят включить единую информационную систему Федеральной нотариальной палаты. Такой законопроект кабмина Госдума приняла 18 мая в первом чтении на пленарном заседании.
В Единую информационную систему нотариата предлагается включить сведения о фактах смерти граждан и изменениях в записи актов смерти, сказала зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Белых. Федеральная нотариальная палата сможет получать эту информацию в режиме широковещательной рассылки.
«Своевременное поучение нотариусом сведений о смерти гражданина является существенным для установления факта прекращения действия доверенности, выданной таким лицом ранее, а также для совершения нотариусом отдельных нотариальных действий», — сказала Ирина Белых.
Еще одна важная новелла — нотариусов предложили обязать проверять документы, подтверждающие квалификацию у переводчика при свидетельствовании подлинности его подписи. Так, нотариусы при подтверждении подлинности подписи переводчика должны будут запрашивать у него документы, подтверждающие получение высшего образования или прохождение профессиональной подготовки по специальности.