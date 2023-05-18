Я как профессионал никакого смысла в этой инициативе не вижу. Во-первых, сдавать экзамен через несколько месяцев после первой попытки бессмысленно, потому что уже к сентябрю все места в вузах по сути заняты. Не только бюджетные, но и платные. Поэтому это ничего не дает.



Во-вторых, сегодня ЕГЭ очень изменился. Человек сдает экзамены по тем предметам, которые будут засчитываться при поступлении в вуз. Это означает, что если подросток стремится поступить, например, на факультет журналистики, то на ЕГЭ он будет сдавать базовую математику, а не математику повышенного уровня. И я даже не знаю, каким нулем надо быть, чтобы ее не сдать. Это элементарная вещь. И даже если представить, что подросток попытается вновь сдать экзамен через месяц после первой неудачной попытки, чтобы успеть поступить в вуз, то это просто распущенность. Если человек не готов к поступлению, то за месяц он и не подготовится.

Евгений Ямбург Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109