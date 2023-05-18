Учитель Ямбург оценил идею разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ летом
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова из фракции ЛДПР разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ в год его проведения.
Я как профессионал никакого смысла в этой инициативе не вижу. Во-первых, сдавать экзамен через несколько месяцев после первой попытки бессмысленно, потому что уже к сентябрю все места в вузах по сути заняты. Не только бюджетные, но и платные. Поэтому это ничего не дает.
Во-вторых, сегодня ЕГЭ очень изменился. Человек сдает экзамены по тем предметам, которые будут засчитываться при поступлении в вуз. Это означает, что если подросток стремится поступить, например, на факультет журналистики, то на ЕГЭ он будет сдавать базовую математику, а не математику повышенного уровня. И я даже не знаю, каким нулем надо быть, чтобы ее не сдать. Это элементарная вещь. И даже если представить, что подросток попытается вновь сдать экзамен через месяц после первой неудачной попытки, чтобы успеть поступить в вуз, то это просто распущенность. Если человек не готов к поступлению, то за месяц он и не подготовится.Евгений ЯмбургЗаслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109
Чернышов отмечал, что 73% выпускников жалуются на стресс, 22% старшеклассников принимают успокоительные препараты. По мнению парламентария, такое настроение среди школьников возникает из-за того, что они могут пересдать экзамены и улучшить свои результаты только через год после первой попытки.
"Понятно, что любой экзамен - это стресс. При этом в первую очередь нервничают не сами школьники, а их родители, бабушки и дедушки. Но если дети нормально занимались в ходе обучения в школе, если они нормально готовы к ЕГЭ, то никакого сверхстресса при сдаче экзамена у них нет... Я вижу, что многие школьники даже идут сдавать и ЕГЭ, и ОГЭ с улыбкой - они натренированы, они знают, как распределить время на экзамене, как заполнить все бланки и так далее", — сказал заслуженный учитель, комментируя слова депутата.
Ранее Чернышов обратился в Минпросвещения и предложил разрешить школьникам, которые не смогли сдать единый госэкзамен, отправляться на пересдачу летом, а не в следующем году. Парламентарий объяснил: из-за того, что пересдать ЕГЭ можно только через год, ученики школ слишком сильно нервничают, да и экономике страны будет лучше, если ждать так долго не придется.