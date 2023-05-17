Блогера Карину Нигай проверяют на неуплату налогов
Блогера Карину Нигай проверяют на неуплату налогов. Как сообщает Telegram-канал Shot, мероприятия начались после того, как она анонсировала новый марафон, участие в котором стоит до 1,5 млн рублей.
30-летняя стилист накануне заявила, что готова запустить курс наставничества по жизни мечты. За сумму от 1 до 1,5 млн рублей она будет проводить офлайн-встречи у себя дома. При этом рассрочки на такой марафон у Нигай нет.
Проверить Нигай на возможное использование схем по уклонению от уплаты налогов призвали общественники из «Ветеранов России», которые написали соответствующие заявления в Генпрокуратуру РФ и СК.
Напомним, что массовые проверки блогеров на неуплату налогов в России начались несколько месяцев назад. Правоохранители выявили, что незаконные схемы использовали блогеры Валерия и Артем Чекалины, Александра Митрошина, а также «королева марафонов» Елена Блиновская.