Блогера Карину Нигай проверяют на неуплату налогов. Как сообщает Telegram-канал Shot, мероприятия начались после того, как она анонсировала новый марафон, участие в котором стоит до 1,5 млн рублей.

30-летняя стилист накануне заявила, что готова запустить курс наставничества по жизни мечты. За сумму от 1 до 1,5 млн рублей она будет проводить офлайн-встречи у себя дома. При этом рассрочки на такой марафон у Нигай нет.

Проверить Нигай на возможное использование схем по уклонению от уплаты налогов призвали общественники из «Ветеранов России», которые написали соответствующие заявления в Генпрокуратуру РФ и СК.