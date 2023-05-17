В Роспотребнадзоре объяснили увольнение гендиректора «Вектора»

Рината Максютова уволили с должности генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Основанием прекращения трудовых отношений с... Максютовым стало нарушение закона О« противодействию коррупции» и выявленный конфликт интересов», — приводит РИА Новости заявление.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что центр продолжает свою деятельность в соответствие с поставленными задачами.