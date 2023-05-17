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В Роспотребнадзоре сообщили об увольнении гендиректора «Вектора» Максютова

Рината Максютова уволили с должности генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре объяснили увольнение гендиректора «Вектора»
© РИА Новости

«Основанием прекращения трудовых отношений с... Максютовым стало нарушение закона О« противодействию коррупции» и выявленный конфликт интересов», — приводит РИА Новости заявление.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что центр продолжает свою деятельность в соответствие с поставленными задачами.

Ранее Интерфакс со ссылкой на источник сообщал, что Максютова уволили в связи с утратой доверия.

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