Россия и Индонезия обсуждают запуск прямых рейсов

Россия и Индонезия рассматривают вопрос запуска прямых рейсов и чартеров между странами. Об этом в среду пишут "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Джакарте.

Газета отмечает, что в российском посольстве сообщили, что вопрос о запуске прямых рейсов и чартеров находится в проработке. При этом в диппредставительстве уточнили, что сейчас на Бали находится более 40 тыс. россиян, включая туристов и постоянно проживающих там граждан.

Однако вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что по возобновлению прямого авиасообщения с Индонезией перспектив мало, пишет газета. Он пояснил, что сейчас это направление востребовано у определенной категории туристов, которые любят Азию, в частности, Индонезию, и готовы к длительным стыковочным рейсам.

"Известия" направили запрос в Росавиацию. Согласно источнику в авиационной отрасли, у российских авиакомпаний нет планов запуска прямых рейсов в Индонезию в этом сезоне.