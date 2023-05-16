В Роспотребнадзоре предупредили об опасности ранних грибов

«Предварительно их нужно отварить в течение 10 — 20 минут. От высокой температуры яд не разрушается, но переходит в отвар, который нужно вылить. Для надёжности варку лучше повторить ещё один раз. Отваренные и отжатые грибы можно жарить, варить из них суп», — отметили в ведомстве.