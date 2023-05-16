Booking.com стал показывать россиянам завышенные цены на отели в Турции

Система интернет-бронирования Booking.com стала показывать россиянам завышенные цены на отели в Турции. Об этом пишет портал TourDom.

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Отмечается, что российским туристам стало значительно дороже забронировать гостиницу в популярной курортной стране, чем европейским. Подобный подход к ценообразованию отечественные путешественники воспринимают как «дискриминацию».

Так, к примеру, недельный отдых в пятизвездочном Regnum Carya в начале июня при бронировании через российский IP-адрес обойдется в 947 тысяч рублей, а через немецкий — в 801 тысячу рублей. У Rixos Premium разница в стоимости составила 75 тысяч рублей — 500,3 тысячи рублей против 425,2 тысячи рублей.

«Gloria Serenity Resort при запросе с российского IP­-адреса была предложена на 61,5 тысячи рублей дороже, чем с немецкого (607,7 тысячи рублей против 546,1 тысячи рублей)», — добавили в издании.

По мнению экспертов туротрасли, подобная ситуация может объясняться целым рядом причин, в частности, политикой самого Booking.com, который в 2022 году ушел из России и теперь заинтересован наращивать популярность в Европе.

Специалисты также полагают, что более выгодные цены для европейских туристов на сервисе выставляют сами отельеры.

«Возможно, отельеры руководствуются и той простой причиной, что для многих российских туристов, предпочитающих проводить отпуск за границей, Турция стала фактически безальтернативным летним направлением, — подчеркнули в TourDom. — А значит, можно и повысить для них цены. С европейской же клиентурой надо осторожнее: для нее открыт весь мир».