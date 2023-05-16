Игравший в шахматы на заседании Госдумы депутат от КПРФ Георгий Камнев объяснил, почему отвлекся на партию во время работы. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что сделал ход между рассмотрением вопросов.
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Камнев играл в шахматы во время заседания Госдумы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным канала, видео было снято в момент, когда Госдума денонсировала договор с европейскими странами об ограничении вооружений и боевой техники (ДОВСЕ).
«Я проголосовал по этому вопросу, и было буквально две минуты, чтобы сделать ход перед рассмотрением следующего», — сообщил Камнев. Депутат подчеркнул, что победил в шахматной партии.
В октябре депутат Госдумы Андрей Горохов начал щелкать семечки во время заседания нижней палаты парламента по вопросу вхождения в состав России новых регионов и попал на видео. Сам парламентарий объяснил, что семечки не помешали ему проголосовать.
Коллега Андрея Горохова депутат Елена Драпеко тогда объясняла, что наказания для щелкающего семечки депутат не будет. По ее словам, к привычке коллеги отнеслись с пониманием.