Патриарх Кирилл рассказал предысторию возвращения РПЦ «Троицы» Рублева
Патриарх Кирилл рассказал, что изначально просил администрацию президента предоставить икону «Троица» Андрея Рублева лишь на две недели. Об этом сообщается в стенограмме заседания Священного Синода, опубликованной на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Предстоятель РПЦ рассказал, что просил выдать икону к 4 июня — в этот день православные отмечают Троицын день. В ответ на это, по словам патриарха, администрация приняла решение окончательно передать икону Церкви.
«Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви, чтобы народ наш мог молиться перед этой святыней», — подытожил он.
О возврате иконы РПЦ сообщалось 15 мая.
С 1929 года икона «Троица» находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июля прошлого года по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла икону вывезли из галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Работу представили в Троице-Сергиевой лавре. Позже стало известно, что специалисты обнаружили на иконе десятки существенных изменений.