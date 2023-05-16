Патриарх Кирилл рассказал предысторию возвращения РПЦ «Троицы» Рублева

Патриарх Кирилл рассказал, что изначально просил администрацию президента предоставить икону «Троица» Андрея Рублева лишь на две недели. Об этом сообщается в стенограмме заседания Священного Синода, опубликованной на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Предстоятель РПЦ рассказал, что просил выдать икону к 4 июня — в этот день православные отмечают Троицын день. В ответ на это, по словам патриарха, администрация приняла решение окончательно передать икону Церкви.

«Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви, чтобы народ наш мог молиться перед этой святыней», — подытожил он.

О возврате иконы РПЦ сообщалось 15 мая.