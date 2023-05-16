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Патриарх Кирилл рассказал предысторию возвращения РПЦ «Троицы» Рублева

Патриарх Кирилл рассказал, что изначально просил администрацию президента предоставить икону «Троица» Андрея Рублева лишь на две недели. Об этом сообщается в стенограмме заседания Священного Синода, опубликованной на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх Кирилл рассказал предысторию возвращения РПЦ «Троицы» Рублева
© РИА Новости

Предстоятель РПЦ рассказал, что просил выдать икону к 4 июня — в этот день православные отмечают Троицын день. В ответ на это, по словам патриарха, администрация приняла решение окончательно передать икону Церкви.

«Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви, чтобы народ наш мог молиться перед этой святыней», — подытожил он.

О возврате иконы РПЦ сообщалось 15 мая.

С 1929 года икона «Троица» находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июля прошлого года по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла икону вывезли из галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Работу представили в Троице-Сергиевой лавре. Позже стало известно, что специалисты обнаружили на иконе десятки существенных изменений.

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