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В Минздраве ЛНР заявили, что жизни врио главы МВД после покушения ничего не угрожает

Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет находится в тяжелом состоянии после покушения, но его жизни ничего не угрожает, сообщила ТАСС во вторник глава Минздрава региона Наталия Пащенко.

В Минздраве рассказали о состоянии главы МВД ЛНР после покушения
© РИА Новости

"На данный момент в лечебных учреждениях Минздрава ЛНР находятся восемь человек, пострадавших при вчерашнем террористическом акте в центре Луганска. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, среди них врио министра внутренних дел Игорь Александрович Корнет. Он перенес вчера полостную операцию. После выхода из наркоза находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает", - сказала она.

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